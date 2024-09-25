В Югре будут судить начальника полиции за продажу вещественных доказательств

В Югре бывший начальник отдела полиции предстанет перед судом за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Его обвиняют по п."е" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).



По версии следствия, начальник отдела полиции №3 "Нижневартовский" продал сторонним лицам металлические насосно-компрессорные трубы, принадлежащие юридическому лицу и являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Принятыми в ходе предварительного расследования мерами причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме.

По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, его материалы с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.