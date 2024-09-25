В России может на 20% сократиться количество локальных марок одежды

В России к концу года на рынке могут появиться 32 новые локальные марки, это на 20% меньше, чем в 2023-ем. Активность зарубежных брендов остается на прошлогоднем уровне.

Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова связывает такую динамику с высоким уровнем развития одежного ритейла в 2023 г., пишет "Ъ".

Это происходит на фоне того, что новые участники рынка заинтересованы в открытии своих первых магазинов в крупных торговых центрах, однако с учетом высоких ставок аренды в таких объектах это становится дорого, что влияет на активность российских игроков.