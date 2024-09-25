Екатеринбург объявил конкурс на закуп 50 новых троллейбусов

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на закуп 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Алексей Орлов.

"Подобные модели впервые появились на улицах Екатеринбурга в год его 300-летия. Поставка очередной партии позволит нам обновить троллейбусный парк почти на 50%!" - написал градоначальник.

Он также сообщил, в уральской столице готовятся объявить конкурс на закуп еще 10 трамваев. В скором времени также планируется приобрести еще 30 автобусов, 12 из которых особо большого класса - "гармошка". Их запустят на самых загруженных городских маршрутах.

Напомним, что депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил сделать проезд в общественном транспорте только по безналичному расчету. Поводом для этого стало ДТП в Екатеринбурге, произошедшее в конце августа. Якобы водитель мог потерять управление из-за того, что одновременно вел и принимал оплату.