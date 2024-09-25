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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Зарплаты 4 миллионов россиян значительно вырастут в следующем году

С начала 2025 года минимальный размер оплаты труда в стране вырастет на 16,5%. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Необходимо обеспечить опережающий рост МРОТ. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей. С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, составит 22 тысячи 440 рублей", — заявил глава правительства на заседании кабинета министров.

Увеличение минимального размера оплаты труда поможет повысить зарплаты более четырех миллионов работающих россиян, пишет Коммерсантъ.

До этого Владимир Путин говорил, что МРОТ в России в следующем году превысит 22 000 рублей, а к 2030 году составит не менее 35 тысяч. Так что соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться.

Мишустин на совещании также отметил, что рост доходов федерального бюджета на 2025 год прогнозируется до 40,296 триллионов рублей - почти на 12% больше, чем в 2024 году.

С 2024 года МРОТ повышен до 19 242 рублей, на 18,5% относительно 2023-го.

Теги: МРОТ, Мишустин, Россия, зарплата, Путин


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