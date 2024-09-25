В Екатеринбурге автомобиль перевернулся на трамвайных путях

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня утром на улице Березовая в уральской столице. По предварительным данным, водитель "Мазда 3" при перестроении из левой полосы в правую не справился с управлением. Машина наехала на бордюр, столкнулась с ехавшим впереди автомобилем "Хавал" и опрокинулась на трамвайные пути, после чего перевернулась на крышу.

В результате пострадали четверо пассажиров "Мазды" – дети 7, 10 и 12 лет и их мать. Всех доставили в больницу для оказания помощи.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По данным ведомства, движение временно затруднено в оба направления.