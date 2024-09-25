В России начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка

Госдума приняла в первом чтении проект закона Мособлдумы о введении штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Авторы инициативы предлагают ввести штрафы от 500 до 1500 руб., за повторное нарушение – 3 тыс. руб. Индивидуальные предприниматели заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а при повторном нарушении штраф составит 10 тыс. руб.

Наказывать планируется за выгул собаки без намордника и поводка, не уборку отходов животного на территориях общего пользования, выгул собаки вне специально отведенных для этого мест. Также депутаты хотят запретить использовать домашних животных в предпринимательской деятельности.

На территории Московской области уже действуют эти меры ответственности для владельцев животных, инициативу предлагается распространить на всю страну.

По данным ВЦИОМа, 25% граждан недовольны отсутствием уборки за собаками во дворе и выгулом агрессивных собак без намордника (18%). По 14% опрошенных беспокоит самовыгул собак, а также выгул животных в неположенных местах, громкий лай в позднее или раннее время. 11% недовольны тем, что хозяева не убирают за собаками в лифтах и подъездах, 8% не устраивает, что собак выгуливают на длинном поводке, сообщают "Ведомости".