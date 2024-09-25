Зеленский заявил, что переговорами конфликт на Украине не решить

Урегулировать конфликт вокруг Украины путем мирных переговоров не удастся.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил глава государства Владимир Зеленский. "Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. <...> Россию можно только принудить к миру", — заявил Зеленский.

Глава государства указал на необходимость использования его "формулы мира". Также Зеленский осудил тех, кто "хочет говорить" с российским лидером Владимиром Путиным.

Кроме того, представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден обсудит на предстоящих переговорах с Зеленским возможность снятия запрета на удары дальнобойным оружием по российской территории.

Ранее стало известно, что в "плане победы" Зеленского, который будет представлен главе США Джо Байдену, содержится пять пунктов, а не четыре, как сообщалось ранее. В документе находятся вопросы современного вооружения и наступления ВСУ в Курской области России