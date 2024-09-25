Патриарх Кирилл сообщил об опасности неоязычества среди военных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об опасности распространения неоязыческих идей среди военнослужащих России.

Кроме того, во время выступления в ходе заседания Высшего церковного совета он назвал недопустимым пропаганду неоязычества в школах. По словам патриарха, конфликт "порождает к жизни деформированные формы духовности", а среди военных неоязычество может приобретать популярность из-за того, что в нем важное место отведено насилию и силе.

Глава РПЦ призвал священнослужителей уделять особое внимание подвигам христианских воинов, указывая ориентиры. Говоря о распространении неоязычества в школах, патриарх Московский и всея Руси указал, что подобные действия означают "подрыв фундамента идентичности", сообщает РИА "Новости".

В 2018 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних в деструктивные организации. К ним он отнес в том числе тоталитарные секты, которые исповедуют идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма.