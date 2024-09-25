ВТБ повысил базовую ставку по ипотеке

Банк ВТБ с 25 сентября увеличил базовую ставку по ипотеке на 1,5 процентного пункта – до 22%.

Как заявила пресс-служба кредитной организации, это связано с ростом ключевой ставки Центробанка РФ и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения. Из-за этого стоимость привлечения средств для банков существенно повысилась. Теперь приобрести квартиру в кредит можно будет по ставке от 22% годовых с учетом действующих в банке дисконтов. Купить квартиру по комбинированной ипотеке можно по ставке с 7,4%.

На итоговые условия ипотечного договора повлияют размеры первого взноса и кредита, наличие зарплатной карты ВТБ, комплексная страховка и подтверждение дохода. Заявки на ипотеку были одобрены до 25 сентября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 4 октября включительно.

Строительной отрасли России не угрожает кризис, несмотря на завершение массовой программы льготной ипотеки, заявил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сама постановка вопроса показывает, насколько важным элементом для застройщиков были льготники. А между прочим, уже не раз отмечалось, что строительная отрасль несколько потеряла берега разумного — в городах-миллионниках возводятся человейники из стекла и бетона, где пустуют квартиры или сдаются в наем микроклетушки, в то время как регионы порой не знают новостроек десятилетиями.