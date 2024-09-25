Суд продлил арест экс-замминистра обороны Булгакова

В Москве Басманный районный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого в мошенничестве экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, а также проходящих по делу его бывшего однокурсника Геннадия Селезнева и гендиректора ООО "Нева-Балт СПб" Германа Яковлева.

Они пробудут в СИЗО до 25 декабря, сообщают "Ведомости".

Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего по делу бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

26 июля стало известно о задержании Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Трое фигурантов дела были арестованы еще в апреле.