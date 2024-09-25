Союзники Киева обсуждают возможность обратиться к Путину перед саммитом G20

Союзники Киева обсуждают возможность прямого контакта с российским лидером Владимиром Путиным в преддверие встречи G20 в Бразилии, которая состоится в ноябре.

По данным Bloomberg, западные официальные лица стремятся снизить ожидания относительно "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского, который он представляет в Нью-Йорке, так как не видят в нем прорыва к завершению конфликта.

Один из источников агентства заявил, что в документе не было никаких реальных сюрпризов. Другой чиновник назвал это "списком пожеланий".

Хотя союзники хотят поддерживать Украину столько, сколько необходимо, им нужно прояснить, как может выглядеть мирное урегулирование. При этом союзники Киева опасаются ослабления поддержки, если экс-президент Дональд Трамп вернется к власти после выборов, до которых осталось всего шесть недель. Один из союзников предположил, что пришло время для нового раунда контактов с Путиным – либо со стороны Зеленского, либо других стран, заявили два официальных лица.

Ранее стало известно, что в "плане победы" Зеленского, который будет представлен главе США Джо Байдену, содержится пять пунктов, а не четыре, как сообщалось ранее. В документе находятся вопросы современного вооружения и наступления ВСУ в Курской области России