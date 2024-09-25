Объединение "Президиум Верховного Совета СССР" признано экстремистским

В Перми краевой суд удовлетворил требование региональной прокуратуры и признал общественное объединение "Президиум Верховного Совета СССР" экстремистской организацией.

Он запретил ее деятельность в России. С иском к объединению и его руководителю Владимиру Корякину вышел прокурор Пермского края Павел Бухтояров. В качестве заинтересованного лица к участию в деле был привлечен Минюст, сообщают "Ведомости".

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