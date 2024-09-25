25 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Объединение "Президиум Верховного Совета СССР" признано экстремистским

В Перми краевой суд удовлетворил требование региональной прокуратуры и признал общественное объединение "Президиум Верховного Совета СССР" экстремистской организацией.

Он запретил ее деятельность в России. С иском к объединению и его руководителю Владимиру Корякину вышел прокурор Пермского края Павел Бухтояров. В качестве заинтересованного лица к участию в деле был привлечен Минюст, сообщают "Ведомости".

В сентябре 2023 года в Хакасии отправится на принудительное лечение в психиатрическую больницу участник запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР". Причина – призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов

В июле 2024 года суд отправил в колонию готовивших нападение на органы государственной власти жителей Удмуртии членов организации "Граждане СССР". Им назначили от девяти до 13 лет лишения свободы и оштрафовали каждого на 200 тыс. руб.

Теги: экстремизм, суд


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