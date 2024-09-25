Володин не подтвердил внесение поправок об ужесточении наказания за оскорбление власти

Проект закона об ужесточении наказания за публичное оскорбление представителей российской власти пока не рассматривается в Госдуме.

Об этом сообщил вице-спикер парламента Вячеслав Володин. По его словам, такой документ в Госдуму не вносился. Как заявил автор инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект пока не внесен. По словам парламентария, инициатива была разработана по предложению одного из ведомств и сейчас проходит обязательную стадию общественного обсуждения и экспертной оценки.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, власть не может быть свободна от критики, но уточнил, что критика и оскорбления — это разные вещи. Он напомнил, что чиновники работают на благо людей, сообщает Forbes.

Ранее ТАСС со ссылкой на проект поправок к Уголовному кодексу, разработанному Пискаревым, сообщил, что депутаты предложили ввести наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. В кабмине эту инициативу поддержали.