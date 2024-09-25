Алаудинов: Военные РФ вытеснили ВСУ из 12 курских сел

Противник выбит из 12 ранее захваченных населенных пунктов.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 1" командир "Ахмата" Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины понесли большие потери. "Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника", – указал он.

Ранее Алаудинов говорил, что ВСУ в начале атаки на Курскую область задействовали более 200 танков и более 400 единиц бронетехники. По его словам, операция готовилась как блицкриг.