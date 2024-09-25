Раскрыты параметры бюджета РФ на 2025 год

В 2025 году доходы российского бюджета вырастут на 12% по сравнению с показателями текущего года — до 40,296 трлн руб.

Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, расходы при этом составят 41,47 трлн руб., из которых 24 трлн руб. запланированы на исполнение государственных программ.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на шестилетнем горизонте на реализацию национальных проектов из федерального бюджета выделят 40 трлн руб., что в два раза больше по сравнению с объемом финансирования в 2019–2024 годах. По словам министра, приоритетами будут социальная поддержка россиян, обеспечение технологического лидерства, а также укрепление обороноспособности страны, что позволит полностью обеспечить задачи специальной военной операции, сообщает Forbes.

Ранее Bloomberg со ссылкой на проекты бюджетных предложений сообщил, что правительство РФ намерено выделить на оборону в 2025 году 13,2 трлн руб., или 6,2% ВВП. В последующие два года расходы планируется сократить до 5,6% и 5,1% ВВП соответственно.