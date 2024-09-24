В Белгороде из-за обстрела ВСУ загорелись четыре дома

ВСУ вновь обстреляли Белгород и Белгородский район. Сработала система ПВО — сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады скорой доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения Белгорода. В результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Пожарные расчеты тушат очаги возгораний.

На месте работает мэр Белгорода Валентин Демидов. Повреждены 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей. На месте обстрела разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для родственников раненых и жителей района.

Информация о последствиях уточняется.