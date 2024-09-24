В Саратовской области похитили 47-летнюю предпринимательницу

В Саратовской области похитили 47-летнюю предпринимательницу Наталью Алешникову, сообщает Telegram-канал 112.

Женщина пропала вечером, 22 сентября. Она вышла во двор на Бульваре Роз и, по словам очевидцев, преступники, затолкали ее в ее же автомобиль и увезли в неизвестном направлении. С тех пор с женщиной не могут связаться ни родственники, ни друзья.

По одной из версий, похищение произошло под предлогом продажи Тойоты Натальи. Неизвестные могли представиться покупателями и угнать машину вместе с хозяйкой. Канал сообщает, что похищение попало на видео. Судя по кадрам, преступники спрятались в кустах у стоянки, дождались, пока Наталья Алешникова припаркуется и напали. Возбуждено уголовное дело.