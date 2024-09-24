Ущерб по делу Тимура Иванова превысил два миллиарда рублей

Уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова связано со строительством кадетских корпусов, ущерб от которого государству составил более 2,18 млрд рублей, сообщает ТАСС.

По данным издания, Иванов получил взятку за преференции при их строительстве, ущерб был выявлен после проверки строительства этих кадетских корпусов.

Корпуса строились фирмой "Олимпситистрой" в Омске и Кемерове под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову. На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей.

Следствие полагает, что Иванов получил взятку за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Также он обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости.

Сам Иванов утверждает, что эта индексация происходила из-за увеличения фактических объемов строительства, он настаивает, что все три корпуса были введены и работают в настоящее время.

"Сам он даже не знает, кто принимал эти объекты на местах, конкурсные процедуры проходили не в Минобороны РФ, а среди сторонних организаций, в том числе главное военное строительное управление по спецобъектам и главное управление обустройства войск", - говорится в сообщении.