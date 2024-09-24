В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему не стоит бояться сноса бомбоубежищ в зоне КРТ

В администрации Екатеринбурга поспешили успокоить горожан и депутата Госдумы Андрея Альшевских, который выразил беспокойство по поводу сноса бомбоубежищ, попавших в зону комплексного развития территории (КРТ).

Ранее депутат опубликовал в своих соцсетях ответ от прокуратуры на просьбу разобраться со сносом бомбоубежищ в границах улиц Блюхера – Уральской – Милицейской – Шадринского переулка, где планируют снести четыре многоквартирных дома для дальнейшей застройки.

"Заинтересовался сокрушительными планами мэрии Екатеринбурга. Бесспорно, развитие любой территории – дело благое. Но не ценою же объектов гражданской обороны. Прокуратура пока что стоит в сторонке. Если что, и она подключится", – написал Альшевских.

В мэрии Накануне.RU ответили, что объектов гражданской обороны никого лишать не собираются. В документации, предоставляемой инвесторам, прописано положение о сохранении безопасности граждан.

"Инвестор обязан либо построить новое убежище взамен снесенного, либо ликвидировать его, обеспечив эвакуацию людей в укрытие в пределах доступности", - пояснили в мэрии.