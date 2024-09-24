Слово пацана? Школьники в Бурятии избивали подростков и снимали это на видео

Школьники в Бурятии избивали подростков и снимали это на видео. Один из роликов сейчас обсуждается в соцсетях. На нем видно, как подростки избивают неизвестных ребят. Бьют в основном по лицу, но иногда попадают по другим частям тела. Есть на видео и свидетели, которые молча стоят рядом и не вступают в конфликт. Сами жертвы тоже не сопротивляются.

Мама одного из пострадавших 23 сентября обратилась в полицию с заявлением. Она запереживала именно после того, как увидела видео, где избивают ее сына. Женщина рассказала, что он получил по лицу после того, как один "старшаков" взял у него значок. Парень ответил обидчику матом, после этого его избили.

Уже нашли всех участников произошедшего. В присутствии родителей их допросили. В полиции уточнили, что всем подросткам от 15 до 17 лет. Произошедшее снимали на днях: с 18 по 20 сентября.

"Старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения. Они бьют их кулаками по голове и другим частям тела. Совершают другие насильственные действия. Детям причинили физические и психические страдания", - прокомментировали в Следственном комитете по Республике Бурятия.

Сейчас правоохранители устанавливают тяжесть травм, полученных детьми. Также выясняют причину происходящего и проводят необходимые следственные действия. Если будут основания, то будут приняты меры. Дело находится на контроле у прокуратуры.