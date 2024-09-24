В Ноябрьске рабочий погиб на строительной площадке

В Ноябрьске проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на строительной площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК РФ.

24 сентября 2024 года на строительной площадке жилого дома по улице Новоселов рабочие забивали сваи. Помощник машиниста копра, находясь в непосредственной близости к сваебою, прикреплял трос молота к свае. В процессе выполнения работы трос оборвался, и молот обрушился на рабочего. От полученных телесных повреждений 60-летний потерпевший погиб на месте происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.