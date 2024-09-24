В Челябинской области прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить лекарство

Прокуратура проверила обращение мамы ребенка-инвалида из Челябинска о нарушении прав на льготное лекарственное обеспечение. Ведомство пришло к выводу, что ребенок, страдающий тяжёлым заболеванием после перенесенной травмы головы, длительное время не обеспечивался жизненно-необходимым лекарственным препаратом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, главному врачу ГАУЗ "Детская городская клиническая поликлиника № 6" выдано предписание устранить нарушение закона. Врач-педиатр и заместитель главного врача, которые не проконтролировали своевременное назначение и предоставление лекарств, привлечены к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры ребенок обеспечен лекарственным средством в необходимом объеме.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель Екатеринбурга Илья Сорокин, которому поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия 2 типа", не может получить жизненно-важное для него лекарство, несмотря на выигранный суд.