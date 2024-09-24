Екатеринбургский депутат назвал среднюю зарплату в ЖКХ в 100 000 - "бредом"

Новости о средней зарплате в сфере ЖКХ в 100 тыс. рублей для екатеринбуржцев - это бред. Об этом во время последнего заседания заявил депутат гордумы Александр Колесников, обсуждая тему заплат сотрудников аппарата думы.

"Тема интересная - поднятие зарплат. Только давайте про среднюю зарплату по Екатеринбургу говорить не будем. Такую чушь пишут в интернете - что в ЖКХ средняя зарплата 100 тыс. рублей. Такой бред!" - заявил Колесников, добавив, что в каждой сфере, в том числе и ЖКХ, сейчас не хватает людей.

Ранее министр ЖКС Свердловской области Николай Смирнов заявил, что средняя зарплата сотрудников отрасли составляет порядка 30 тыс. рублей. Он также отметил нехватку кадров, из-за чего местным коммунальщикам приходится выполнять работы за двоих.