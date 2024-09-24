В Алтайском крае произошла стрельба

В алтайском селе Боровиха возле одного из развлекательных заведений произошла стрельба.

Группа злоумышленников открыла огонь по посетителям, есть пострадавшие. Один из них получил тяжелые травмы.

Задержан 41-летний местный житель, его проверяют на участие в указанных событиях. Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Хулиганство, совершенное с применением оружия", сообщает управление СКР по Алтайскому краю.