В Прикамье подростка будут судить за жестокую расправу над молодой матерью

В Прикамье будут судить подростка, обвиняемого в грабеже, изнасиловании и убийстве 21-летней женщины в поселке Яйва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

На момент совершения преступления подозреваемому было всего 15 лет. Юношу судят по четырем статьям уголовного кодекса: грабеж, грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, изнасилование, убийство, сопряженное с изнасилованием.

Напомним, убитая - молодая мать из поселка Яйва. Она пропала 20 апреля. Спустя четыре дня ее нашли голой в канаве, в лесу, недалеко от детского сада. Одежда погибшей была найдена неподалеку. По словам вдовца убитой, в день исчезновения он отправился на работу, а его жена с дочерью ушла к родителям. Отец попросил ее накопать ему червей для рыбалки. Женщина оставила дочь с бабушкой и дедушкой и ушла за червями. Ее долго не было, родители забеспокоились, стали ей звонить. Но телефон был выключен. Камера детского сада запечатлела, что женщина шла в сторону леса вместе с высоким молодым человеком.

По информации следствия, страшное преступление юноша совершил средь бела дня: 20 апреля пьяный подросток увидел возле леса потерпевшую, схватил ее за шею и затащил в лес, где потребовал у нее деньги и мобильный телефон, после чего изнасиловал женщину. Испугавшись, что за преступление придется нести ответственность, он избил женщину деревянной палкой и неустановленным твердым тупым предметом. От полученных травм молодая женщина погибла на месте.

После подозреваемый сбросил убитую в канаву, забрал ее мобильный, банковскую карту, ключи. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, вечером того же дня он забрал мобильный телефон у двух маленьких девочек, попросив "позвонить".

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.