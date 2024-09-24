Финал Всероссийского конкурса "Мастер года" стартует в Тюмени 28 сентября

Преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов представит Тюменскую область на состязании "Мастер года", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Финал Всероссийского конкурса "Мастер года" стартует в Тюмени 28 сентября. Имена победителей будут объявлены 2 октября в День среднего профессионального образования. За звание "Мастера года" будут бороться 89 победителей регионального этапа.

Во время пресс-конференции, посвященной финалу Всероссийского конкурса "Мастер года" в Тюмени заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер рассказал о подготовке к масштабному проекту. Он подчеркнул, что областная столица покажет финалистам свое гостеприимство, удивит не только программой, но и другими мероприятиями.

"Готовим пять площадок наших техникумов и колледжей, которые будут непосредственно принимать конкурсантов. Мы заинтересованы, чтобы каждый, без исключения, конкурсант максимально раскрылся. Во время проведения непосредственно конкурса у нас, конечно, будут марафоны, фестивали. Кроме того, совместно с профсоюзами мы проведем вечерний фестиваль для всех участников и групп сопровождающих "Дело мастера боится", - заявил Алексей Райдер.