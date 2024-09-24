Астраханские компании благодаря господдержке успешно представили свою продукцию на международных выставках

В Санкт-Петербурге и Москве накануне завершилась работа международных выставок Seafood Expo и WorldFood Moscow 2024.

Стенды Астраханской области пользовались на этих площадках постоянным интересом и у посетителей, и у компаний — потенциальных партнёров. Достигнуты договоренности по поставке продукции в регионы России и за рубеж. Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства взял на себя основные расходы по организации участия региональных компаний в данных международных мероприятиях.

В частности, на Санкт-Петербургской Международной выставке Seafood Expo свою продукцию представили 9 астраханских предприятий рыбной индустрии. Так, партнёры из Азербайджана заинтересовались внедрением уникальной авторской технологии автоматического кормления карповых рыб астраханской компании ООО «БИФФ» с использованием её же рыбных кормов.

«Договорились, что на следующий год мы обязательно приедем на азербайджанские предприятия аквакультуры для проведения работ по внедрению автокормления. Также нашей продукцией заинтересовались дилеры из Беларуси», — рассказал управляющий астраханским заводом кормов ООО «БИФФ» Евгений Дутиков.

В Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2024 приняли участие свыше тысячи производителей и поставщиков из 28 стран и более чем 60 регионов России. Астраханская область была представлена на площадках Международного выставочного центра «Крокус Экспо» четырьмя компаниями.

«Выставка прошла на высоком уровне, интерес к нашей продукции огромный. Некоторые посетители выставки удивлялись тому, что, оказывается, в Астраханской области успешно развивается рисоводство, — поделился впечатлениями директор ООО „Баралети Экспорт“ Фёдор Хечоян. — Мы встретились со старыми клиентами и договорились с ними о дальнейшем сотрудничестве, обзавелись новыми знакомствами с представителями компаний из Китая, Индии, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов».

В настоящее время Центр поддержки экспорта Астраханской области принимает заявки на участие местных экспортно ориентированных компаний в международных выставках пищевой продукции, которые состоятся в ноябре текущего года. Одна из них — Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО-2024» — пройдёт в Минске, а другая — Центрально-Азиатская Международная выставка Foodexpo Казахстан 2024 — в Алма-Ате.