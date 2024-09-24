Виноваты СМИ: напавший с молотком школьник в Иркутской области хотел "прославиться"

Напавший с молотком школьник в Иркутской области хотел стать известным так же, как подросток-преступник в Челябинске, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, пишет Daily Storm.

"В ходе допроса [школьник] в Иркутской области сказал, что пошел на это преступление ради славы, хотел стать столь популярным — как подросток, который совершил предыдущее преступление в Челябинской области", — сказала Мизулина.

По ее словам, чтобы у подростков не было соблазнов, СМИ нужно аккуратнее освещать такую тему. Это подтверждают данные психологов.

16 сентября в Челябинской в школе подросток с молотком напал на учеников и педагогов. Пострадали четыре человека: две девочки и мальчик 13 лет и один взрослый преподаватель. Их госпитализировали в стабильном состоянии. Злоумышленник также ранил сам себя.

Инцидент произошел в школе №68, которое является коррекционным учебным заведением.

Ровно неделю спустя - 23 сентября - в школе №1 поселка Балаганск в 300 километрах от Иркутска вооруженный молотком 13-летний мальчик напал на своих одноклассников. Легкие травмы получили трое учеников. К счастью, учитель физкультуры смог быстро среагировать и обезвредить подростка.