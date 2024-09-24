Путин на Госсовете обсудит экспорт

Президент России Владимир Путин проведёт заседание президиума Государственного совета. Темой разговора станет развитие экспорта.

С основными докладами выступят губернатор Архангельской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор акционерного общества "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.

Одной из ключевых тем заседания станет возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны. Кроме того, планируется обсудить меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности и продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России, сообщает пресс-служба Кремля.