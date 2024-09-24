Виталий Хоценко сообщил, что в Омской области намолотили уже второй млн тонн зерна

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что уже второй миллион тонн зерна намолочен в регионе аграриями. Глава региона сообщил, что омские труженики сельскохозяйственного комплекса на данный момент уже обмолотили больше половины площади зернового клина.

"В Омской области намолотили второй миллион тонн зерновых и зернобобовых культур. На данный момент обмолочено 1,1 млн га, что составляет почти 55%. Благодарю наших аграриев за труд! Уборочная кампания продолжается", - отметил губернатор Виталий Хоценко.

Установившаяся несколько дней назад благоприятная для уборочной кампании погода в Омской области позволила сельхозпроизводителям значительно увеличить темпы уборочной страды.

Зерна на сегодняшний день намолочено больше, чем на эту же дату прошлого года, прирост составляет 403 тысячи тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Омской области в этом сельскохозяйственном сезоне составляет 18,8 ц/га, что на 7,8 ц/га выше аналогичного периода прошлого 2023 года.

Также растут темпы уборки технических культур в регионе. В частности, масличные культуры в Омкой области на данный момент обмолочены на площади 78,2 тысяч га, из них рапс на площади 59,9 тысяч га.