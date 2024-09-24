24 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Операция "Фальшивка": свердловская полиция начала искать поддельные деньги

Свердловская полиция приступила к проведению широкомасштабного оперативно-профилактического мероприятия под условным названием "Фальшивка". Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, основной задачей акции является выявление поддельных денежных банкнот.

Он также подробно описал основные отличительные признаки поддельной денежной купюры от подлинной:

  • различные эмблемы на купюре при изменении угла должны менять цвет;
  • рельефные штрихи по краям эмблемы Банка России должны быть выпуклы на ощупь;
  • серийный номер банкноты с цифрами разной высоты: цифры номера в левой части купюры плавно увеличиваются слева направо;
  • на ощупь купюра должна напоминать "хворост".

"С января по август 2024 года по статье 186 УК РФ территориальными ОВД зарегистрировано 59 преступлений. Из незаконного оборота изъято 76 фальшивок. В основном это купюры Центрального Банка РФ номиналом 5000 рублей – 36 штук, 2000 рублей – 5 штук, 1000 рублей – 27 штук, 4 – иностранной валюты (доллары США и евро). Преступления в данной сфере считаются особо тяжкими, так как являются посягательством на безопасность нашей державы и караются лишением свободы на срок до 8 лет даже за сбыт одного "фантика", - отметил полковник Горелых.

Теги: деньги, подделки, полиция


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