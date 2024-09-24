24 Сентября 2024
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Фото: t.me/poolN74

Свердловские энергетики начали мониторинг сезонных нагрузок в развивающихся пригородах Екатеринбурга

Свердловские энергетики начали мониторинг сезонных нагрузок в развивающихся пригородах Екатеринбурга. Особое внимание будет уделено Белоярскому и Сысертскому округам.

Как сообщили в пресс-службе компании "Россети Урал", перебои в электроснабжении могут возникать, если клиенты потребляют больше мощности, чем было заявлено при подключении. Чтобы не допустить таких ситуаций, устанавливаются интеллектуальные приборы учета, которые позволяют вводить ограничения при превышении заявленной максимальной мощности.

Превентивное наблюдение ведется в населенном пункте Рассоха Белоярского городского округа, в частности, в коттеджном поселке "Зеленые кварталы" (1 и 2 кварталы). На этой территории до 1 октября специалисты установят контроль за 620 домовладениями. А до конца текущего года мониторинг неконтролируемого роста за энергопотреблением будет установлен суммарно почти по 10 тысячам точкам поставки электроэнергии в 18 населенных пунктах: на территории Белоярского городского округа – Косулино, Растущий, Рассоха, Логиново, Малые Брусяны, Поварня, а также Сысертского городского округа – Ольховка, Большое Сидельниково, Малое Сидельниково, Бобровский, Ключи, Новофомино, Черданцево, Октябрьский, Первомайский, Большой Исток, Шайдурово и город Сысерть.

В случае, если клиент по факту превышает заявленную мощность при технологическом присоединении своего объекта, необходимо подать заявку на ее увеличение. Это можно сделать через Портал-тп.рф. Для того, чтобы правильно рассчитать заявляемую мощность при технологическом присоединении можно воспользоваться специальным сервисом – онлайн-калькулятором на сайте компании.

Стоит отметить, что Белоярский и Сысертский городские округа – динамично развивающиеся территории. Так, например, с начала этого года на территории Белоярского городского округа энергетики выполнили присоединение 1550 новых потребителей. Динамика поступления заявок на технологическое присоединение остается высокой. Средняя величина заявленной максимальной мощности домовладений составляет 13 кВт, при этом фактически проводимые замеры выявляют превышение потребления на уровне 15-25 кВт. С прошлого максимума нагрузок на данной территории появилось три новых коттеджных поселка, еще в восьми поселках ведется активная застройка, что существенным образом повышает нагрузку на распределительные сети и центры питания. Ожидается, что до конца зимы будет подключено еще до 700 домовладений.

 

В компании отметили, что энергетики со своей стороны активно работают над увеличением трансформаторных мощностей в этих округах. Затраты инвестиционной программы свердловского филиала "Россети Урал" на территориях Белоярского и Сысертского округов составляют 52% инвестиционной программы всего подразделения. Речь идет о более чем 3,92 млрд рублей, в том числе на технологическое присоединение новых клиентов компания направляет 1,1 млрд рублей. Так, энергетики выполнили ряд мероприятий по увеличению пропускной способности распределительной сети в населенных пунктах Гусево, Студенческий, Косулино, Октябрьский и увеличили трансформаторную мощность центров питания в Белоярском городском округе подстанции "Логиново" и подстанции "Волна" в Сысертском городском округе.

Теги: Россети Урал, нагрузки, мониторинг


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