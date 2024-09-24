24 Сентября 2024
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Астраханский парламент единогласно согласовал предложенную губернатором кандидатуру Дениса Афанасьева на должность председателя регионального кабмина

"Депутаты Астраханской областной Думы единогласно согласовали предложенную мной кандидатуру Дениса Александровича Афанасьева на должность председателя регионального правительства", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Сегодня на пленарном заседании региональной Думы губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин представил кандидатуру Дениса Афанасьева на должность вице-губернатора – председателя правительства. Таким образом, глава региона начал формирование нового кабинета министров после своей победы на выборах 6-8 сентября.

Губернатор отметил, что Денис Афанасьев является опытным государственником и управленцем. Более десяти лет он возглавлял областное министерство международных и внешнеэкономических связей, затем руководил министерством промышленности. В предыдущем составе кабмина занимал должность председателя правительства Астраханской области с 4 апреля 2024 года.

«Навыки опытного управленца помогут Денису Александровичу в дальнейшем в решении стоящих перед кабинетом министров приоритетных задач, в том числе обозначенных Президентом Российской Федерации в его Послании к Федеральному собранию», – подчеркнул глава региона.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Парламентарии единогласно поддержали представленную Игорем Бабушкиным кандидатуру Дениса Афанасьева.

Справка. Денис Афанасьев родился 8 июня 1975 года в г. Астрахани. В 1997 году окончил Астраханский государственный педагогический институт по специальности «Филология», в 2000 году – дипломатическую академию МИД России по специальности «Международные отношения». Свободно владеет английским и персидским языками. С 1997 по 2019 годы трудовая деятельность Афанасьева Д. А. связана с министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области. С февраля 2009 года он занимает должность министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области. С апреля 2019 года – министр промышленности, транспорта и природных ресурсов. С марта 2022 года – заместитель председателя правительства Астраханской области. В апреле 2024 года назначен на должность вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области в прежнем составе регионального кабмина. Женат, воспитывает дочь.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"Впереди у нас большая работа. Убежден, что опыт и высокие компетенции Дениса Александровича помогут в решении стоящих перед кабинетом министров приоритетных задач, в том числе обозначенных Президентом Российской Федерации в его Послании к Федеральному собранию. Благодарю парламентариев за поддержку!", - отметил губернатор.

Теги: игорь бабушкин, денис афанасьев, астраханская областная дума


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