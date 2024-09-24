Прекращено одно из двух дел против экс-руководителей пермского завода "Телта"

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о завершении следствия по уголовному делу учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной.

По данным следствия, в 2016-21 гг. Морозов, Высоков и Гришина исполняли госконтракт на 1,4 млрд руб. по гособоронзаказу. Речь шла о поставке устройств связи для нужд Минобороны России. Через завышение себестоимости продукции они похитили 48 млн руб., которые распределили между собой. Вскоре дело поступит в суд, сообщает СКР. Источник "Ъ" в правоохранительных органах уточнил, что в отношении двух фигурантов – бывшего директора завода Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной – прекращено дело о даче взятки в особо крупном размере.

Напомним, по другим данным следствия, начальник главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший также должность замначальника Генштаба, получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Генерал частично признал вину. По словам защиты, Шамарни не отрицает получения 19 миллионов рублей, но не согласен с квалификацией уголовного дела, заведенного по статье о взяточничестве.