Наумов назвал иск отца погибшего Далера в 5 миллионов рублей - необоснованным

Александр Наумов - муж опекунши погибшего Далера, назвал гражданский иск биологического отца мальчика в 5 млн рублей необоснованным. По его словам, заключенный не имеет права запрашивать компенсацию морального вреда, так как якобы именно по его вине ребенок оказался в такой тяжелой жизненной ситуации.

"Разве можно сбрасывать со счетов личность того, кого называют потерпевшим. Ведь именно из-за него ребенок оказался в тяжелой жизненной ситуации. Остался без попечения родителей, попал в детский дом, где жизнь – не сахар. Разве он заботился о здоровье, о духовном и нравственном развитии своего ребенка, содержал его, нес хоть какую-то ответственность, как положено по закону? Нет. А чтобы выйти по УДО еще и просил не взыскивать с него алименты", - передает слова адвоката обвиняемого Жанны Калегиной "КП-Екатеринбург".

Наумов заявил, Худжановиддин Бобиев видел своего ребенка последний раз, когда тому было всего полгода, после чего в 2017 году отправился в колонию отбывать наказание за разбой.

Напомним, недавно началось рассмотрение дела опекунши Вероники Наумовой и ее племянника Даниила Егольникова. Наумовой вменяют 62 различных преступления. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением. Сама опекунша уже заявила, что своей вины она не признает и ей "не за что извиняться".

Позднее Следственный комитет опубликовал видео следственного эксперимента с участием Вероники Наумовой. На записи опекунша рассказывает, как она издевалась над ребенком. Также, по словам адвоката юридического альянса "Легат" Илкина Амирова, супруг Наумовой Александр знал о смерти мальчика и якобы сам предложил способ избавиться от тела.