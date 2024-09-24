В Челябинской области студенческие семьи получат 1 млн рублей

По инициативе губернатора Алексея Текслера молодые студенческие семьи в Челябинской области смогут получить семейный капитал в размере 1 млн рублей, об этом рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Анисимов.

Молодые родители смогут рассчитывать на материальную поддержку от государства в том случае, если возраст матери не превышает 24 года, а первый ребенок родился после 1 января 2024 года, при этом оба родителя должны являться студентами очной формы обучения в вузе или колледже.

Отметим, что во время обращения к Законодательному Собранию Челябинской области в июне 2024 года Алексей Текслер уделил много внимания вопросам социальной защиты, семьи и материнства.