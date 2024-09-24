Якушев подвел итоги своей работы на посту уральского полпреда

Бывший полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев подвел итоги своей работы в должности.

Читайте также: Новым уральским полпредом Путина может стать Артем Жога

Обращение Якушева приводит пресс-служба уральского полпредства. В нем отмечается, что четыре года, которые он работал на посту полпреда, выдались непростыми для страны и для Уральского федерального округа в частности.

"На 2020 год пришелся пик пандемии коронавируса. Она казалась сложнейшей проблемой в новейшей истории. Затем специальная военная операция сильно изменила нашу жизнь", - отметил Якушев.

По его словам, в условиях мощнейшего давления стран Запада приходилось в короткие сроки существенно увеличивать объемы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Параллельно все регионы УрФО держали заданные темпы реализации нацпроектов и работали над достижением национальных целей, улучшением уровня жизни уральцев.

"На мой взгляд, все субъекты стали одной мощной командой, поддерживали друг друга делом и советом. Мы все, каждый на своем месте, продолжим трудиться, чтобы это слаженное взаимодействие продолжилось. Чтобы цели специальной военной операции были достигнуты, и Победа наступила как можно быстрее", - добавил Владимир Якушев.

Напомним, сегодня Владимир Путин освободил Якушева от должности уральского полпреда. Сообщалось, что уже 25 сентября его могут назначить первым вице-спикером Совета Федерации.