Ветер сорвал часть фасада десятитажки в Озерске

В городе Озёрск Челябинской области во время сильного ветра со здания десятиэтажного дома начали падать фасадные панели, что сильно обеспокоило жителей.

Как выяснилось, инцидент произошел еще в минувшие выходные. А сегодня, 24 сентября, мэр Озёрска Сергей Гергенрейдер прокомментировал обвал фасадов с жилого дома, он заявил на своей странице во "ВКонтакте", что закрывающие стены панели "были не в лучшем состоянии" и ранее.

Рабочие пока не в состоянии полноценно отремонтировать фасад здания из-за сильного ветра, который не прекращается. Убрать аварийные конструкции собираются после улучшения погоды.

"Скоро сюда подгонят вышку и демонтируют аварийные конструкции: пока это делать небезопасно из-за ветра", - отметил глава города.

Отметим, что подобный случай произошел 23 сентября в Екатеринбурге – там кусок фасада многоэтажки упал на детскую площадку.