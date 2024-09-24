России не понравился проект будущего, описанный в принятом "Пакте будущего"

"Пакт будущего", который на днях был принят на "Саммита будущего", описывает проект изменения человечества в соответствии с той идеологией, которая уже несколько десятков лет продвигается западными странами через ООН. В этот раз Россия четко дистанцировалась от более чем сомнительного документа.

Против пакта выступили только Россия, Белоруссия, Иран, КНДР, Никарагуа, Сирия и Судан. Еще 15 стран воздержались (Алжир, Боливия, Ирак, Казахстан, Кирибати, Китай, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Шри-Ланка). Он носит чисто идеологический характер и выдержан в духе идеологии "устойчивого развития", которую историк Андрей Фурсов называет идеологией "бархатного геноцида". В документе сказано, что "глобальные преобразования — это шанс для обновления и прогресса на основе нашей общей человечности". И посредством действий нужно стать на путь к счастливому будущему в мире, где царят инклюзивность, устойчивость и т.п. Будто бы это "вопрос не выбора, а необходимости".

В частности, много говорится о продвижении гендерной идеологии и легализации половых извращений. А ограничение последнего названо "гендерным насилием". Также говорится о "всеобщем доступе к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к реализации репродуктивных прав". В терминологии ООН это означает продвижение абортов, "секспросвета" и т.п.

Характерный призыв - "увеличить позитивный вклад мигрантов в устойчивое развитие", заставить страны уважать мигрантов вне зависимости от их миграционного статуса. Последнее явным образом намекает на поддержку нелегальной миграции. А вот предложенную Россией поправку о невмешательстве во внутренние государств отклонили.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "пакт несбалансирован и содержит очень опасные положения, которые приведут к обратному эффекту и подорвут многосторонность и межправительственную природу ООН". Как сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, координаторы подготовки документа с самого начала включали в него то, что им диктовали страны Запада, а все остальное отвергалось. Особо возмущает Россию вопрос участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека.

Политолог Сергей Марков считает, что Россия, не поддержав пакт, просто опередила время.