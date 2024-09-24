Украина требует снести Крымский мост

Украина потребовала демонтировать Крымский мост. Такое условие выдвинуто в Гаагском международном суде. Слушания по иску Украины против РФ в сфере морского права уже начались, пишет Утро.ру.

Там рассмотрят претензии Украины про несоблюдение Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста, а также подводных кабелей и трубопроводов. Киев требует, чтобы Москва разобрала объект, а также прекратила "незаконные действия" в Черном и Азовском морях. Разбирательства начались еще в 2016 году, но только сейчас дошло до слушаний.

"Мост незаконный, и его необходимо демонтировать", — сказал украинский посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич.

Также он заявил, что Крымский мост не соответствует нормам по высоте, препятствуя международному судоходству. Украинцы возмущаются тем, что сейчас РФ использует украинские буровые платформы, и соблюдает все требования к сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Черном море у берегов Крыма.

Российская сторона объясняет, что Керченский пролив и Азовское море являются внутренними водами России. А значит, на них не действует морская конвенция. Москва считает, что требования Киева должны быть полностью отклонены.

Сегодня информацию о суде в Гааге прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь я воздержался бы от каких-то комментариев абсолютно, потому что наша позиция по всей инфраструктуре Российской Федерации — она абсолютно понятна. И эта позиция является для нас абсолютно превалирующей", — сказал Песков.