В Перми выросла стоимость строительства зоопарка

Стоимость строительства нового зоопарка в Перми уже превысила семь миллиардов рублей, сообщает "Ъ-Прикамье".

За год общая цена строительства Пермского зоопарка выросла на 380 млн рублей. В сентябре прошлого года строительство зоопарка оценивалось в 6,68 млрд рублей. В краевом минстрое уточнили, что в отраслевое техзадание объекта внесли дополнения для его более эффективной эксплуатации. Стало больше требований и по благоустройству территории.

Добавим, что часть объектов нового зоопарка уже завершены и эксплуатируются. С апреля 2023 года в новый комплекс постепенно перевозят животных из старого зоопарка, расположенного в центре города, на ул. Монастырской, 10. Открытие нового зоопарка может состояться летом 2025 года.