В Екатеринбурге до середины октября закроют улицу Лукиных

В Екатеринбурге на две недели закроют движение транспорта в районе дома № 24 по улице Лукиных.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, с 30 сентября по 15 октября специалисты строительной компании "Капитан" будут проводить на участке работы по устройству сетей теплоснабжения.

Ограничения не потребуют изменения схем движения общественного транспорта. А вот автомобилистам придется объезжать зону перекрытия по улицам Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и Донбасской. С планированием маршрута может помочь информационная карта, где отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.