Путин отправил в отставку уральского полпреда Якушева

Президент России Владимир Путин освободил от должности уральского полпреда Владимира Якушева. Указ опубликован на портале правовой информации. Этот пост Якушев занимал почти четыре года – с 9 ноября 2020 г.

Ожидается, что Владимир Якушев после перерыва в несколько лет вернется в Москву — в июне он был назначен на должность врио секретаря генсовета "ЕР" вместо Андрея Турчака, который отправлен руководить республикой Алтай. Несколько месяцев Якушев совмещал оба поста, теперь же, похоже, сосредоточится на федеральной работе. 25 сентября его могут назначить первым вице-спикером Совета Федерации — тоже вместо Андрея Турчака. Новый полпред президента РФ в УрФО может приступить к обязанностям уже на этой неделе. По сведениям знакомого с ситуацией источника Накануне.RU, с большой долей вероятности им станет герой ДНР, председатель Народного совета республики Артем Жога.

Владимиру Якушеву 56 лет, он родился башкирском Нефтекамске, в семилетнем возрасте переехал с семьёй на Ямал. Учился в Тюменском госуниверситете, после чего работал в ямальском офисе "Запсибкомбанка". В Тюмени он прошел путь от мэра областной столицы до губернатора, сменив в 2005 году Сергея Собянина и проработав в должности 13 лет. В 2018 году был назначен министром строительства и ЖКХ РФ, 9 ноября 2020 г. вернулся в УрФО — на пост полпреда.