Чиновница в Челябинской области обвиняется в халатности, приведшей к гибели животных

Прокуратура Верхнеуральского района Челябинской области выдвинула обвинение против заместителя главы Краснинского сельского поселения Верхнеуральского муниципального района по статье о халатности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного Урала.

По версии следствия, в поселке Смирновский Верхнеуральского района из-за аварии на сетях центрального водоснабжения двое суток отсутствовала питьевая вода.

Обвиняемая распорядилась подвезти в качестве питьевой воды цистерны на пожарном автомобиле, не предназначенном для перевозки питьевой воды.

После употребления этой воды в пищу отравились восемь жителей поселка и погибли семь коров.

Как мы сообщали ранее, в феврале 2023 произошло массовое отправление в челябинском лицее, итогом которого также стало возбуждение уголовного дела.