Более 60 европейцев хотят переехать в Россию

Больше 60 жителей европейских стран обратились в посольства РФ за последний месяц для получения вида на жительство. Это произошло после того, как Владимир Путин подписал указ о переселении лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, пишет Mash.

Среди них 34 гражданина Великобритании — они подали документы в генконсульстве и посольстве в Эдинбурге. По их словам, они устали от либеральной повестки и поэтому хотят жить в России. Количество обращений в посольство РФ в Британии увеличилось на 226%.

Также в списке – жители Италии – 30 человек. Ожидается, что число еще будет расти.

Владимир Путин подписал указ об упрощении переселения иностранцев в середине августа. Теперь лица, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих государств, могут обратиться с заявлением без учета утвержденной квоты и без подтверждения владения русским языком.

Президент поручил Министерству иностранных дел России определить страны, которые проводят политику навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным российским.

На днях правительство опубликовало этот список.

В него вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.