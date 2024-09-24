В Прикамье женщина пыталась зарубить топором знакомого

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Карагайского муниципального округа, обвиняемой в покушении на убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 1 июля текущего года, пьяная женщина вооружилась топором и нанесла не менее трех ударов по шее и голове своем знакомому. Решив, что тот умер, она скрылась с места преступления. К счастью, потерпевшему была оказана медицинская помощь. Он выжил.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.