Губернатор Костромской области возглавил работу круглого стола, организованного в рамках подготовки заседания Президиума Госсовета РФ

Семинар-совещание по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета РФ проходит в столице.

Это шаг в рамках подготовки расширенного заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации «О развитии экспорта». В нем принимают участие представители администрации Президента, Правительства, главы госкорпораций, председатели банков, высшие должностные лица субъектов России. На совещании обсудят ситуацию в экспортной сфере, определят задачи и механизмы по развитию приоритетных направлений экспорта.

Для выработки предложений по решению актуальных вопросов развития экспортного рынка сформированы несколько рабочих групп. Сергей Ситников возглавил работу круглого стола по теме межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Выработанные предложения будут переданы Президенту России Владимиру Путину для формирования поручений Правительству и главам субъектов РФ.

В Костромской области сформированы эффективные практики по развитию экспорта в новых условиях. С момента введения санкций недружественными государствами регион помогает предприятиям с освоением новых экспортных рынков, формированием новых логистических цепочек. Сегодня при поддержке региона компании-экспортеры выстроили новые логистические пути, расширяют направления сотрудничества и перечень бизнес-партнеров.

По данным статистики, экспортные поставки в Костромской области за 1 полугодие 2024 года выросли на 24,7% к аналогичному периоду 2023 года и составили 100,1 млн долларов США. За этот период экспорт фанеры в стоимостных показателях увеличился в 3,2 раза. Активный рост демонстрируют поставки за рубеж древесины и изделий из нее, продукции ювелирной и химической промышленности. Растут показатели экспорта машиностроительной продукции, черных и цветных металлов, а также изделий из них. Основными торговыми экспортными партнерами региона являются Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Китай, Азербайджан, Турция, Кыргызстан, Молдова, Таиланд.