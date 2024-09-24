Губернатор Костромской области возглавил работу круглого стола, организованного в рамках подготовки заседания Президиума Госсовета РФ

24 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России Костромская область
Фото: adm44.ru

Губернатор Костромской области возглавил работу круглого стола, организованного в рамках подготовки заседания Президиума Госсовета РФ

Семинар-совещание по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета РФ проходит в столице.

(2024)|Фото: adm44.ru

Это шаг в рамках подготовки расширенного заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации «О развитии экспорта». В нем принимают участие представители администрации Президента, Правительства, главы госкорпораций, председатели банков, высшие должностные лица субъектов России. На совещании обсудят ситуацию в экспортной сфере, определят задачи и механизмы по развитию приоритетных направлений экспорта.

(2024)|Фото: adm44.ru

Для выработки предложений по решению актуальных вопросов развития экспортного рынка сформированы несколько рабочих групп. Сергей Ситников возглавил работу круглого стола по теме межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

(2024)|Фото: adm44.ru

Выработанные предложения будут переданы Президенту России Владимиру Путину для формирования поручений Правительству и главам субъектов РФ.

(2024)|Фото: adm44.ru

В Костромской области сформированы эффективные практики по развитию экспорта в новых условиях. С момента введения санкций недружественными государствами регион помогает предприятиям с освоением новых экспортных рынков, формированием новых логистических цепочек. Сегодня при поддержке региона компании-экспортеры выстроили новые логистические пути, расширяют направления сотрудничества и перечень бизнес-партнеров.

По данным статистики, экспортные поставки в Костромской области за 1 полугодие 2024 года выросли на 24,7% к аналогичному периоду 2023 года и составили 100,1 млн долларов США. За этот период экспорт фанеры в стоимостных показателях увеличился в 3,2 раза. Активный рост демонстрируют поставки за рубеж древесины и изделий из нее, продукции ювелирной и химической промышленности. Растут показатели экспорта машиностроительной продукции, черных и цветных металлов, а также изделий из них. Основными торговыми экспортными партнерами региона являются Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Китай, Азербайджан, Турция, Кыргызстан, Молдова, Таиланд.

Теги: сергей ситников, развитие экспора, госсовет, экспортные поставки, экспортный рынок


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети