Жителя Сухого Лога будут судить за натравливание своего питбуля на соседских детей и питомцев

Житель Сухого Лога 1978 г.р. предстанет перед судом по обвинению в причинении вреда здоровью при помощи своей бойцовской собаки. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено сразу по трем статьям: п. "в" ч. 2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Напомним, что конфликт между обвиняемым и его соседями длился с 2022 по 2024 год. По версии следствия, мужчина множество раз натравливал своего американского питбультерьера без намордника на питомцев соседей и даже на ребенка.

Один из случаев произошел 29 декабря 2022 года. Днем обвиняемый умышленно выпустил собаку из квартиры в подъезд дома на Белинского, не надев на нее намордник. В результате пес укусил несовершеннолетнего за лицо и левую руку. После этого в это же время мужчина допустил своего питомца до хаски, принадлежащей семье потерпевшего. Из-за полученной травмы их собаке пришлось ампутировать часть конечности.

Уже через месяц - 24 января 2023 года мужчина повздорил со знакомой у дома по улицы Юбилейная. Когда аргументы закончились, он дал команду своему псу атаковать женщину, в результате чего той причинены укушенные раны пальцев правой кисти и укушенные ссадины левой голени.

Также обвиняемый совершил два факта хулиганства с использованием своей собаки. Всего по уголовному делу потерпевшими признано пять человек, один из которых несовершеннолетний.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал, отказался давать показания в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Уголовное дело направлено в Сухоложский городской суд для рассмотрения по существу.