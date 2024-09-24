Глава Челябинска ушла в отставку. Она будет представлять регион в Совете Федерации

Дума Челябинска единогласно приняла отставку главы города Натальи Котовой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городского парламента.

Депутаты поблагодарили Наталью Котову за добросовестный труд на благо города. "Благодарим вас за работу, за тот прорыв, который увидел Челябинск в позитивном плане", - заявил спикер думы Сергей Буяков.

Исполняющим обязанности градоначальника назначен вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Наталья Котова, в свою очередь, обратилась к жителям Челябинска в своем телеграм-канале.

"Лично для меня это возможность продолжить служить родному региону и представлять челябинские интересы на федеральном уровне", - заявила уже бывшая глава города, говоря о своем назначении на пост представителя Челябинской области в Совете Федерации.

Наталья Котова работала в должности мэра с 2019 года. О том, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил назначить ее представителем Южного Урала в верхней палате парламента, стало известно 21 сентября.