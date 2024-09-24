В Екатеринбурге в сквере Бориса Рыжего установят памятник поэту

В Екатеринбурге принята концепция благоустройства сквера по улице Титова, названного в честь поэта Бориса Рыжего. Она обсуждалась сегодня на заседании совета по развитию общественных пространств уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, сквер будет разделен на 11 зон. Среди них – детская площадка, места для занятий спортом и отдыха, фудкорт, а от дороги пространство будет отделять буферная зеленая зона. Предполагается сохранение максимального количества уже существующих в сквере деревьев и кустарников.

Неподалеку сделают парковку для средств индивидуальной мобильности. В целом дизайн сквера выполнен в сдержанных тонах, а для обустройства собираются использовать малые архитектурные формы из натуральных материалов – бетона и дерева.

По всей территории хотят расположить несколько арт-объектов, отсылающих к жизни и творчеству поэта, в том числе памятник Борису Рыжему, который установят недалеко от входной группы. Внутри можно будет увидеть плиты и стол с отрывками стихов, а также табличку на стене дома известного уральца.

По итогам заседания концепция благоустройства сквера по улице Титова была согласована с небольшими замечаниями. Напомним, сквер имени поэта Бориса Рыжего официально появился на карте Екатеринбурга в мае нынешнего года.